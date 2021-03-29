Руководство для тех, кто хочет стать жителем Вильнюса

Как стать полноправным жителем Вильнюса? Для тех, кто задается таким вопросом, 30 марта в 13:00 пройдет онлайн-встреча под названием «Добро пожаловать в Вильнюс».

В онлайн-воркшопе примут участие эксперты из агентства Go Vilnius и Центра информации по миграции (ЦИМ) «Я выбираю Литву». Они расскажут и о повседневной жизни в Вильнюсе, и о важных правовых вопросах, и о том, как комфортно интегрироваться в местное сообщество.

Расписание:

13.00–13.40 – Первые шаги в Литве (представляет Центр информации по миграции «Я выбираю Литву»). В этой части пойдет речь о вопросах в сфере миграции, открытии банковского счета, медицинском страховании, социальных пособиях, вождении и регистрации автомобиля.

13.40–14.10 – Жизнь в Вильнюсе (представляет агентство Go Vilnius). В этой части можно будет узнать о детских садах, школах, поиске жилья, перемещении по Вильнюсу.

14.10–14.45 – Белорусская община, работа в Литве (представляет инициатива Work in Lithuania). Информация о том, как устроиться на работу в Вильнюсе, а также о различных белорусских общинах Вильнюса.

14:45–15:00 – Сессия вопросов и ответов.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

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