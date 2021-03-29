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Руководство для тех, кто хочет стать жителем Вильнюса

Автор Анжелика Орлёнок 14
Руководство для тех, кто хочет стать полноправным жителем Вильнюса

Как стать полноправным жителем Вильнюса? Для тех, кто задается таким вопросом, 30 марта в 13:00 пройдет онлайн-встреча под названием «Добро пожаловать в Вильнюс». 

В онлайн-воркшопе примут участие эксперты из агентства Go Vilnius и Центра информации по миграции (ЦИМ) «Я выбираю Литву». Они расскажут и о повседневной жизни в Вильнюсе, и о важных правовых вопросах, и о том, как комфортно интегрироваться в местное сообщество.

Расписание:

  • 13.00–13.40 – Первые шаги в Литве (представляет Центр информации по миграции «Я выбираю Литву»). В этой части пойдет речь о вопросах в сфере миграции, открытии банковского счета, медицинском страховании, социальных пособиях, вождении и регистрации автомобиля.
  • 13.40–14.10 – Жизнь в Вильнюсе (представляет агентство Go Vilnius). В этой части можно будет узнать о детских садах, школах, поиске жилья, перемещении по Вильнюсу.
  • 14.10–14.45 – Белорусская община, работа в Литве (представляет инициатива Work in Lithuania). Информация о том, как устроиться на работу в Вильнюсе, а также о различных белорусских общинах Вильнюса.
  • 14:45–15:00 – Сессия вопросов и ответов. 

Зарегистрироваться можно по ссылке.

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