Русский драматический театр готовится к премьере спектакля «Воля»

Русский драматический театр Литвы открывает свои двери для зрителей. Уже в ближайшие четверг и пятницу – 29 и 30 апреля – состоится премьера спектакля «Воля» по мотивам рассказов Василия Шукшина.

Постановка ждала своего выхода на сцену с осени. Однако коронавирус и карантин внесли в работу театра свои коррективы. Начинать новый творческий сезон весной для театра очень непривычно. И все же руководство Русского драмтеатра надеется, что в мае зрители придут посмотреть лучшие его спектакли. Среди них «Тринадцатый апостол, или Облако в штанах», «Идиот», «Сказка о царе Салтане» и другие.

Познакомиться с полным репертуаром театра на ближайший месяц можно на странице Русского драматического театра здесь.

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