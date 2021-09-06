Русский драматический театр Литвы: этот год богат на премьеры

Русский драматический театр Литвы открывает новый сезон и ждёт зрителей к себе в гости. О том, какими спектаклями и новыми идеями встретит нас театр, рассказала его руководитель Ольга Полевикова.

– Здравствуйте, Ольга.

– Здравствуйте.

– Наконец-то, – будем надеяться, если опять не вмешаются какие-то вирусные силы в эти процессы, – открывается новый сезон , как это и положено, осенью. Расскажите, пожалуйста, каким он будет.

– Да, мы открываемся в этом году спектаклем долгожданным, который мы надеялись выпустить ещё в прошлом году, но в связи с пандемией этого не случилось. Одним словом, это спектакль «Поминальная молитва», режиссёром которого является наш главный режиссёр Владимир Львович Гурфинкель. Мы покажем первые два спектакля 11 и 12 сентября. Спектакль получается очень трогательным, очень щемящим. Мне кажется, это спектакль, который просто обязан быть в нашем репертуаре. И я действительно рада, что всё сложилось так, что мы даже сезон открываем именно им. Этот спектакль мы планировали ко Дню памяти жертв Холокоста. И несмотря на то, что тема, конечно, очень тяжёлая и трагическая, спектакль получится очень светлый. Это спектакль о том, что надежда всегда жива. О том, что радость можно найти даже в самые суровые моменты своей жизни. Это будет очень хороший спектакль, я даже в этом не сомневаюсь.

«Мы есть, мы существуем, мы открываемся, мы хотим быть яркими!»

– Чего ещё нам ожидать в этом сезоне? Какие-то, может быть, новые лица, новые идеи?

– Стоит ожидать даже обновления визуального. Я уверена, что многие ваши слушатели, наши зрители, уже обратили внимание, что в городе появляются новые афиши, новые цвета нашего театра. И, конечно, в этом заключается идея о том, что мы есть, мы существуем, мы открываемся, мы хотим быть яркими. Мы хотим быть видимыми. Мне кажется, это просто необходимо после пандемии.

Я боюсь, что наши зрители привыкли не выходить, привыкли обходиться без спектаклей, привыкли обходиться без каких-то мероприятий, концертов, встреч, галерей и так далее. Но мне кажется, что ясность пока есть. Мы знаем, что существуют «паспорта возможностей», и этим нужно пользоваться. И пока мы открыты, нужно приходить, смотреть спектакли, смотреть премьеры.

Конечно, этот год будет очень богат на премьеры вообще. В городе, в стране. Потому что копились премьеры за время пандемии. И у нас уже в октябре выйдет уже следующая наша премьера, режиссёром которой является Альгирдас Латенас. И спектакль будет «Филумена Мартурано». Премьера спектакля планируется на конец октября. На Новый год мы опять покажем наш долгожданный, полюбившийся зрителям, мюзикл Into the woods. И планируем выпустить детский спектакль, но выйдет ли он до Нового года или после Нового года, остаётся под небольшим вопросом. Но то, что спектакль на подходе, и он планируется, и мы побалуем наших маленьких зрителей в этом сезоне, – это однозначно.