Мероприятия

Русский драматический театр открывает новый сезон

Автор Анжелика Орлёнок
Русский драматический театр открывает новый сезон

Русский драматический театр Литвы открывает новый сезон. 76-й театральный сезон начинается 11 и 12 сентября с премьеры спектакля «Поминальная молитва» по мотивам произведений Шолом-Алейхема.

Премьерный спектакль «Поминальная молитва» можно будет посмотреть и 26 сентября.

А всех, кто успел за время карантинов соскучиться по театру, порадуют уже знакомые спектакли. Это «Горка» 15 сентября, «Мадам Рубинштейн» 17 и 19 сентября, «Зойкина квартира» 23 и 24 сентября.

Самых юных зрителей театр ожидает на ярком и красочном спектакле в носочках «Муха». Он пройдет 18 и 19 сентября.

В осенний Маркучяй поклонников театра приглашает иммерсивный спектакль «Дядя Ваня». Этот спектакль получил Золотой сценический крест в номинации «Опыт года». Он пройдет 21 и 22 сентября в Литературном музее А. Пушкина.

Также в конце первого месяца осени, 30 сентября, театр представит моноспектакль Александры Метальниковой «Одинокий человеческий голос».

Билеты распространяет Tiketa.

Весь репертуар театра – на обновленном сайте rusudrama.lt.

Метки:

Актуальные новости

Состоялась презентация сборника документов Литовско-Российской комиссии

Состоялась презентация сборника документов Литовско-Российской комиссии

Автор Анжелика Орлёнок
Завтра в Вильнюсе открывается книжная выставка «33,5»

Завтра в Вильнюсе открывается книжная выставка «33,5»

Автор Анжелика Орлёнок
В кино &#8211; с «паспортом возможностей» и попкорном?

В кино – с «паспортом возможностей» и попкорном?

Автор Анжелика Орлёнок
Церемония вручения награды M.A.M.A. перенесли

Церемония вручения награды M.A.M.A. перенесли

Автор Эвелина Никанорова
Вместо фейерверков в столице – лазерные и световые шоу

Вместо фейерверков в столице – лазерные и световые шоу

Автор Анжелика Орлёнок
Вильнюсская ярмарка Казюкаса перемещается в интернет

Вильнюсская ярмарка Казюкаса перемещается в интернет

Автор RUSRADIO LT
В пятницу в Гарюнай откроется Mamų mugė, «Ярмарка мам»

В пятницу в Гарюнай откроется Mamų mugė, «Ярмарка мам»

Автор Анжелика Орлёнок
Фестиваль карильона: по средам в Вильнюсе будут звучать колокола

Фестиваль карильона: по средам в Вильнюсе будут звучать колокола

Автор Анжелика Орлёнок
119829678 3534394266624955 8560064913374559192 O 580x460

Рождественские праздники в столице. Какими они будут?

Автор RUSRADIO LT