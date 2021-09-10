Русский драматический театр открывает новый сезон

Русский драматический театр Литвы открывает новый сезон. 76-й театральный сезон начинается 11 и 12 сентября с премьеры спектакля «Поминальная молитва» по мотивам произведений Шолом-Алейхема.

Премьерный спектакль «Поминальная молитва» можно будет посмотреть и 26 сентября.

А всех, кто успел за время карантинов соскучиться по театру, порадуют уже знакомые спектакли. Это «Горка» 15 сентября, «Мадам Рубинштейн» 17 и 19 сентября, «Зойкина квартира» 23 и 24 сентября.

Самых юных зрителей театр ожидает на ярком и красочном спектакле в носочках «Муха». Он пройдет 18 и 19 сентября.

В осенний Маркучяй поклонников театра приглашает иммерсивный спектакль «Дядя Ваня». Этот спектакль получил Золотой сценический крест в номинации «Опыт года». Он пройдет 21 и 22 сентября в Литературном музее А. Пушкина.

Также в конце первого месяца осени, 30 сентября, театр представит моноспектакль Александры Метальниковой «Одинокий человеческий голос».

Билеты распространяет Tiketa.

Весь репертуар театра – на обновленном сайте rusudrama.lt.