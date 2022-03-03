Жители Висагинаса Ирина Ярец и Максим Иванов выступили с гражданской инициативой. Они обратились с предложением подписать петицию, чтобы четко выразить позицию русскоязычного населения – НЕТ ВОЙНЕ!

В петиции говорится следующее: «Каждый из русскоязычных жителей Литвы, Латвии и Эстонии – в той или иной степени часть русской культуры, и тем больнее для нас осознавать факт войны, начатой властью России на территории Украины. Не будем поддаваться на провокации отдельных разжигателей розни, пытающихся отождествлять нас с агрессором.

Давайте покажем всему миру нашу сплоченность и поддержку жителям Украины, а также жителям России и Беларуси, протестующим против войны!»

Ссылка на петицию

Ведущий R RADIO LT Эрнест Алесин пригласил Ирину Ярец в эфир радиостанции и попросил рассказать подробнее о том, как родилась идея создать петицию. Полное интервью с Ириной можно послушать ниже.

Listen to “Русскоязычное сообщество стран Балтии – против войны в Украине” on Spreaker.

