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Русскоязычное сообщество стран Балтии – против войны в Украине

Автор R RADIO LT

Жители Висагинаса Ирина Ярец и Максим Иванов выступили с гражданской инициативой. Они обратились с предложением подписать петицию, чтобы четко выразить позицию русскоязычного населения – НЕТ ВОЙНЕ!

В петиции говорится следующее: «Каждый из русскоязычных жителей Литвы, Латвии и Эстонии – в той или иной степени часть русской культуры, и тем больнее для нас осознавать факт войны, начатой властью России на территории Украины. Не будем поддаваться на провокации отдельных разжигателей розни, пытающихся отождествлять нас с агрессором.
Давайте покажем всему миру нашу сплоченность и поддержку жителям Украины, а также жителям России и Беларуси, протестующим против войны!»

Ссылка на петицию

Ведущий R RADIO LT Эрнест Алесин пригласил Ирину Ярец в эфир радиостанции и попросил рассказать подробнее о том, как родилась идея создать петицию. Полное интервью с Ириной можно послушать ниже.

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