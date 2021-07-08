Рыболову попалась в реке огромная золотая рыбка

Рыболову из американского штата Вирджиния попалась золотая рыбка рекордных размеров. Об этом сообщает издание The News & Observer.

Огромную золотую рыбку поймал Джереми Фортнер из города Честерфилд, когда рыбачил в притоке реки Потомак. Ее вес составил 1,6 килограмма, а длина — более 40 сантиметров.

Департамент природных ресурсов штата признал, что это самая крупная золотая рыбка, зарегистрированная в Вирджинии. По всей видимости, в прошлом она жила в аквариуме, пока владелец не выпустил ее в водоем.

Золотые рыбки, как правило, бывают не более 15 сантиметров в длину и весят до 350 граммов. В то же время известны особи длиной до 48 сантиметров. В неволе продолжительность жизни этой рыбы составляет от 10 до 30 лет. А вот дикие золотые рыбки живут более 40 лет.

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