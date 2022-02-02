Рынок подержанных автомобилей – 2021. 5 интересных фактов

Автомобильный рынок c каждым годом стремительно меняется. Однако некоторые тенденции и популярные мошеннические схемы продавцов остаются неизменными. Компания carVertical, занимающаяся обработкой данных, обнародовала ежегодный отчет для автомобильного сообщества с годовой статистикой по рынку.

Компания carVertical собирает информацию об автомобилях из баз данных по VIN-кодам и генерирует отчеты об истории машин. Все факты основаны на данных компании.

1. Самый аварийный автомобиль на рынке – BMW

Статистика ущерба впечатляющая: в совокупности, все отчеты насчитывают сумму в 3,282,580,416 евро. BMW возглавляют списки повреждений – 47,77% из всех автомобилей марки BMW, представленных на рынке, бывали в аварии. Для сравнения: только 29,53% автомобилей марки Fiat не смогли избежать столкновений.

2. Мошенничество с пробегом по-прежнему чрезвычайно распространено

Согласно отчетам об истории автомобилей, сгенерированных в течение всего года, скручивание пробега является одним из самых распространенных способов мошенничества и обмана покупателей подержанных машин. 18,5% сгенерированных отчетов в прошлом году зафиксировали признаки фальсификации одометра. В чистых цифрах это 7,112,444,874 скрученных километров среди всех проверенных автомобилей.

3. Самая высокая вероятность угона – Škoda Octavia

В 2021 году угонщики продолжали угонять, а сомнительные продавцы продолжали реализовывать угнанные автомобили. Лучший способ избежать покупки угнанного авто – это проверить историю машины.

В прошлом году компания по составлению отчетов об истории автомобилей сформировала 672 отчета, в которых были отмечены угнанные машины. Эти данные выявили, что самой угоняемой моделью автомобилей была Škoda Octavia (38 случаев угона). По имеющимся данным, вероятность угона Octavia в 3,75 раза выше, чем BMW 3 Series вашего соседа. Это означает, что владельцам Škoda следует быть особенно бдительными и тщательно заботиться о сохранности своих авто.

4. Самые популярные автомобили 2021 года – BMW, Volkswagen и Audi

По данным отчетов, BMW, Volkswagen и Audi являются самыми популярными марками автомобилей. В совокупности на них приходится 13% всех авто, проверенных на carVertical. В частности, BMW 3 Series является народным любимцем и составляет около 5% всех отчетов carVertical об истории автомобилей. VW Passat и Audi A4 не сильно отстают. В то же время модели других производителей гораздо ниже в ТОП-15. Полный список выглядит так:

1. BMW 3 Series

2. VW Passat

3. Audi A4

4. BMW 5 Series

5. VW Golf

6. Audi A6

7. Škoda Octavia

8. Mercedes-Benz E-Class

9. Opel Astra

10. Mercedes-Benz C-Class

11. Ford Focus

12. Audi A3

13. BMW X5

14. Škoda Superb

15. BMW 1 Series

5. Самыми старыми из проверенных машин являются автомобили марки BMW

Старых BMW гораздо больше, чем любых других автомобилей. 40,38% BMW, которые были проверены в 2021 году, имели год выпуска в интервале с 1990 по 2010 год. Между тем, для VW и Audi эти показатели всего 14,56% и 19,97% соответственно. А у такого производителя, как Citroën, процент старых автомобилей еще ниже – всего 10,92%.

В полном отчете carVertical’s ReDrive 2021 report можно найти также другие статистические данные, выводы и забавные мелочи прошлого года.