С 1 июля можно подавать прошения на выплаты одиноким лицам

С 1 июля уже можно подавать прошения на выплаты одиноким лицам. Положенные деньги будут перечисляться на счет с ноября.

«Содра» уже готовится принимать заявления на выплаты. Их можно будет подать несколькими способами. Либо в личном кабинете «Содры», либо самостоятельно прийти в территориальное отделение «Содры» (перед этим предварительно зарегистрировавшись), либо отправить заявление по почте. Можно также обратиться в «Содру» по телефонам 1883 или (+370) 5 250 0883.

Сотрудники «Содры» отмечают, что спешить с подачей заявлений нет необходимости. Дело в том, что если у человека есть основания на получение пенсии одинокого человека, например, с июля, – то именно с этого месяца она и будет ему начисляться. Единственное пожелание – обращаться с заявкой не позже 12 месяцев со дня получения права на выплату.

Одинокими считаются никогда не состоявшие в браке, разведенные или овдовевшие пенсионеры. Право на получение пенсии одинокого человека имеют одинокие люди, получающие выплаты по старости, инвалидности, а также получатели социальной пенсии и др. Размер пенсии одинокого человека с 1 июля составит 28,63 евро.

Пенсия одинокого человека будет выплачиваться ежемесячно за текущий календарный месяц. Выплаты будут производиться в таком же порядке, как и пенсии социального страхования, другие выплаты.

Вся дополнительная информация предоставляется по телефонам 1883 или (+370) 5 250 0883.

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