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С 1 июля вступает в силу целый ряд изменений

Автор Анжелика Орлёнок 30
С 1 июля вступает в силу целый ряд изменений

С 1 июля вступает в силу целый ряд изменений. В частности, в стране отменен карантин. При этом экстремальная ситуация остается в силе.

– Остаются в силе и некоторые ограничения.  Маски по-прежнему следует надевать там, где предоставляются контактные услуги, в общественном транспорте, магазинах. В других закрытых помещениях маски рекомендуются. Бары, кафе и рестораны уже могут продавать еду и напитки как на улице, так и внутри. Отменена также удаленная работа. А образовательный процесс может проходить в контактном режиме без каких либо ограничений.

Билеты на мероприятия можно приобретать только через интернет. При этом выяснилось, что правительство Литвы хочет скорректировать правила чрезвычайной ситуации и с 6 июля смягчить ограничения для мероприятий. Кабмин разрешил участникам не регистрироваться заранее на некоммерческие мероприятия на открытых площадках, если они длятся менее двух часов. Эта поправка была принята, чтобы позволить людям участвовать в мероприятиях по случаю Дня коронации Миндаугаса на следующей неделе. За мероприятием можно будет наблюдать как стоя, так и с сидячих мест. Однако по-прежнему необходимо будет соблюдать все условия безопасности и гигиены.

– С завершением карантина отменяются (или изменяются) некоторые выплаты рядовым жителям страны и бизнесу. Более не принимаются заявки и не будут выплачиваться субсидии компаниям и рыночным торговцам, пострадавшим от пандемии. Последнюю выплату в размере 260 евро самозанятые работники получат за июнь. При этом до сентября люди, пострадавшие от карантинных ограничений, все еще смогут получать выплату на поиск работы в размере 212 евро. Субсидии за простои и дальше составят 100% зарплаты, но максимальная планка снижается от 1,5 до 0,9 минимума. Это 578 евро «на бумаге». В августе субсидия еще уменьшится. Подробнее.

– Отныне выплата по болезни лицам, заразившимся коронавирусом при исполнении своих обязанностей, составит 100% заработной платы. Ее смогут получить медработники, полицейские и прочие служащие системы обеспечения общественного порядка, а также работники сферы образования, вне зависимости от того, заразились они вирусом от пациентов, клиентов или коллег.

– Пожилые люди уже могут подавать заявки на получение «выплаты одинокого человека». Она составляет 28 евро. Обращаться с заявкой в «Содру» можно через интернет, по телефону или непосредственно в отделения «Содры». Подробнее.

Налоговая инспекция и Служба занятости открывают все отделения обслуживания клиентов. Однако принимать они по-прежнему будут только тех, кто зарегистрировался заранее и соблюдает все требования безопасности. При этом и после возобновления контактной работы налоговая инспекция продолжит предоставлять все услуги в удаленном режиме – по телефону или через интернет.

– С 1 июля для жителей страны подорожали электричество и газ. Электроэнергия – в среднем на 8 процентов, газ – примерно на 36. В связи с этим киловатт-час электричества для рядового потребителя будет стоить примерно 15 центов. Кубометр газа для приготовления пищи подорожал с 50 до 63 центов, для отопления жилья – с 28 до 41 цента. А для тех, кто расходует большое количество газа, цена выросла в полтора раза – до 39 центов за кубометр.

– Все посылки, поступающие в Литву и другие страны ЕС из третьих стран, – например, Китая, Великобритании или США, – отныне облагаются НДС. Их необходимо декларировать на таможне. Таможенный департамент предупреждает, что новая система электронного декларирования может работать с перебоями. Декларировать посылку можно самостоятельно, а можно за определенную плату воспользоваться услугами «Почты Литвы». Окончательная цена будет зависеть от стоимости самой посылки, размера налогов и способа декларирования. Подробнее.

– Во всем Евросоюзе с сегодняшнего дня начинает действовать цифровой ковид-сертификат. Этот документ упрощает путешествия между странами Содружества. Правда, каждое государство с учетом показателей заболеваемости может устанавливать собственные требования безопасности для туристов. Некоторые страны в связи с распространением более заразного дельта-штамма коронавируса уже думают не отменять для приезжих строгие правила тестирования и изоляции. В Литве скачать европейский ковид-сертификат можно через систему e.sveikatа.

– На прилавках магазинов теперь не будет одноразовых пластиковых тарелок, столовых приборов, палочек для чистки ушей и т.д. Такое решение принял весь Евросоюз. Большинство магазинов и кафе уже раньше начали отказываться от пластиковой одноразовой посуды и продавать бумажные, бамбуковые и прочие, более экологичные, изделия.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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