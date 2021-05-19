С 1 июня начинается приём в вузы. Что важно знать?

C 1 июня начинается общий приём в литовские вузы. Из чего будет состоять вступительный балл и что в целом нужно знать в этом году?

По словам представителя Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса Довиле Улинскайте, в этом году появились опасения, что дистанционное обучение может оказать негативное влияние на результаты. Поэтому было решено не повышать планку для поступления на национальном уровне. Для поступления на бюджетное место в университетах минимальный конкурсный балл остаётся на уровне 5,4. Но это не единственное условие. Желающим поступить на бюджетные места надо будет сдать три государственных экзамена на аттестат зрелости – литовский язык и литература, математика и один предмет на выбор – на оценку не менее 16 баллов. При этом будет важна и общая средняя оценка предметов.

При поступлении в вузы будет учитываться среднее значение годовых оценок. В университеты будут приняты абитуриенты, чьё среднее арифметическое лучших годовых оценок по пяти обязательным предметам будет не менее 7 баллов. При этом список предметов, необходимых для подсчёта конкурсных баллов, варьируется и будет зависеть от учебной программы. Например, при поступлении на технологические или инженерные науки важнее могут быть математика, информационные технологии, физика, химия, а при выборе социальных или гуманитарных наук важнее история, литовский язык и литература. Необходимо подчеркнуть, что такие требования обязательны только для поступающих на бюджетную учёбу.

В свою очередь, на места, которые не финансируются государством, смогут поступить те, кто сдали только один государственный экзамен на аттестат зрелости, но набрали минимальный конкурсный балл. Также важно отметить, что дополнительные баллы начисляются победителям некоторых национальных и международных олимпиад, выпускникам профессиональных школ, закончившим школы с отличием и др.

Что важно знать об этапе общего приёма?

Общий приём начнётся 1 июня и продлится до 5 августа. Заявки должны быть заполнены, поданы и правлены только через онлайн-систему LAMA BPO. В заявке можно указать до девяти предпочитаемых учебных программ. Важно обратить внимание на порядок и перечислить учебные программы от наиболее до наименее желаемых.

При заполнении заявки надо также обратить внимание на формы финансирования обучения. Это бюджетное (VF), государственное нефинансируемое (VNF) и государственное нефинансируемое со стипендией (VNF/ST). Если абитуриент желает поступить только на финансируемые места, в заявке необходимо указать VF и VNF/ST. Необходимо отметить, что если на желаемую программу организован приём VNF/ST, то в этом случае стипендия не будет выплачиваться. Она будет покрывать стандартную плату за обучение.

Важно также знать, что при поступлении на некоторые программы обучения надо будет сдавать вступительные экзамены. При заполнении заявки на такие программы будет сразу же предоставлен график вступительных экзаменов. Основные вступительные экзамены пройдут с 14 июня до 2 августа, однако в зависимости от экзаменов или тестов они могут проводиться только в один конкретный день. Поэтому важно не опоздать с включением программы в заявку.

Приглашения на обучение будут опубликованы 9 августа. Договоры с вузами можно будет подписать на месте или электронным способом с 10 июня до 12 августа.

Что важно знать об этапе дополнительного приёма?

По окончании основного этапа начнётся дополнительный приём. Заявки нужно будет снова подать через онлайн-систему LAMA BPO. Сделать это нужно будет с 13 до 16 августа. Во время дополнительного приёма будет только одно вакантное место. О дополнительном приглашении на учёбу будет объявлено 20 августа. Договор с вузом можно будет подписать с 21 по 23 августа.

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