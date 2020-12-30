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С 1 января пособие на детей вырастет с 60 до 70 евро

Автор RUSRADIO LT 14
С 1 января пособие на детей вырастет с 60 до 70 евро

Дополнительная сумма в размере 41 евро будет выделяться на детей с ограниченными возможностями, детей из многодетных или малообеспеченных семей – для них размер «детских денег» составит 111 евро.

Пособие выплачивается на детей от рождения до 18 лет или до 21 года, если ребенок учится по общеобразовательной программе, включая учащихся профессиональных учебных заведений, когда общеобразовательная программа включена в обучение. Многодетной семьей считается семья, воспитывающая троих и более детей, малообеспеченной – семья, в которой средний доход на одного члена семьи без учета пособий не превышает 256 евро.

Однако единовременное пособие в следующем году выплачиваться больше не будет, если только ребенок не получил на него право в период с 16 марта по 31 декабря.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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