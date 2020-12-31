С 1 января возобновляются полеты из Великобритании

Правительство Литвы приняло решение с 1 января 2021 года не продлевать запрет на полеты из Соединенного Королевства. Такое решение было принято сообща всеми странами Балтии.

«Правительства Латвии и Эстонии приняли решение возобновить полеты из Великобритании. Мы хотим сохранить идею «балтийского пузыря», поэтому, вводя вместе ограничения на поездки, мы также сообща планируем их устранить», – сказал министр иностранных дел Литвы Г. Ландсбергис.

Однако несмотря на то, что воздушное сообщение с Великобританией возобновится, к прибывающим в Литву будут применяться определенные требования, что позволит более эффективно контролировать эпидемиологическую ситуацию. Людям, приезжающим в нашу страну из Великобритании, будет обязательна изоляция или предоставление отрицательного теста на COVID-19. Всю подробную информацию можно найти на странице Центра общественного здоровья Литвы.

О возобновлении сообщения с Великобританией уже заявили Франция, Нидерланды, Бельгия и Болгария. Другие страны планируют сделать это сразу после Нового года.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.