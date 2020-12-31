Covid-19 Новости

С 1 января возобновляются полеты из Великобритании

Автор RUSRADIO LT 24
С 1 января возобновляются полеты из Великобритании

Правительство Литвы приняло решение с 1 января 2021 года не продлевать запрет на полеты из Соединенного Королевства. Такое решение было принято сообща всеми странами Балтии.

«Правительства Латвии и Эстонии приняли решение возобновить полеты из Великобритании. Мы хотим сохранить идею «балтийского пузыря», поэтому, вводя вместе ограничения на поездки, мы также сообща планируем их устранить», – сказал министр иностранных дел Литвы Г. Ландсбергис.

Однако несмотря на то, что воздушное сообщение с Великобританией возобновится, к прибывающим в Литву будут применяться определенные требования, что позволит более эффективно контролировать эпидемиологическую ситуацию. Людям, приезжающим в нашу страну из Великобритании, будет обязательна изоляция или предоставление отрицательного теста на COVID-19. Всю подробную информацию можно найти на странице Центра общественного здоровья Литвы.

О возобновлении сообщения с Великобританией уже заявили Франция, Нидерланды, Бельгия и Болгария. Другие страны планируют сделать это сразу после Нового года.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
Метки:

Актуальные новости

Как отвлечь подростка от гаджета и заинтересовать книгой. 5 советов специалиста

Автор RUSRADIO LT
Пожилые люди нуждаются в эмоциональной поддержке

Пожилые люди нуждаются в эмоциональной поддержке

Автор RUSRADIO LT

Илон Маск опередил Марка Цукерберга в рейтинге миллиардеров

Автор Эвелина Никанорова

Сейм дал зеленый свет на вакцинацию в аптеках

Автор RUSRADIO LT

Первый снег. Доставляет ли он радость коммунальщикам?

Автор Анжелика Орлёнок
В Вильнюсе расширена возможность тестирования

В Вильнюсе расширена возможность тестирования

Автор RUSRADIO LT
Правила пересечения границы с Беларусью

Правила пересечения границы с Беларусью

Автор RUSRADIO LT
Foto: LETA, Paula Čurkste

Правительство Латвии ввело комендантский час на выходных

Автор RUSRADIO LT
Вакцинация от коронавируса началась

Вакцинация от коронавируса началась

Автор RUSRADIO LT