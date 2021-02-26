С 1 марта начинается прием в столичные школы. Что важно знать?

С 1 марта начинается электронная регистрация в школы Вильнюса на следующий учебный год. Заявления в электронном виде можно подавать до 31 мая, поэтому торопиться не надо. Время подачи заявления никак не повлияет на очередность приема.

Подать заявление просто и удобно – достаточно зарегистрироваться на странице svietimas.vilnius.lt, подключившись через электронный банк или другое электронное средство идентификации. А в оценке школ, из которых делается выбор, родителям может помочь maps.vilnius.lt.

Важно помнить, что если набор в выбранную школу проводится на конкурсной основе, или в школе реализуются специализированные (инженерные/спортивные) программы, заявления подаются до 31 марта.

Заявления в электронном виде должны подаваться родителями будущих первоклассников, меняющих школу, тех, кто переходит из прогимназии в гимназию, кто приехал жить в столицу. Учащиеся, которые переводятся на программу более высокого уровня – в пятый, девятый (I класс гимназии) или III класс гимназии – в той же школе, заявление в свободной форме подают директору школы.

Какие нововведения вступят в силу с 2021 года?

В этом году горсовет утвердил новую карту зон обслуживания общеобразовательных школ Вильнюсского самоуправления. Необходимость в этом возникла и из-за изменившихся правовых актов, и из-за роста численности населения в самоуправлении, загруженности школ, и из-за проблем, которые возникали в прошлом учебном году.

Еще одно нововведение актуально для пятиклассников. Если заявлений от пятиклассников, проживающих в зоне обслуживания той или иной школы, превышает установленное количество учеников и классов для этой школы, первыми принимаются дети, окончившие в ней начальные классы, и лишь затем – другие ученики, которые меняют учебное заведение и хотят попасть в другую школу.

Также вступил в силу новый порядок информирования о принципах комплектации классов и распределения воспитателей. Теперь этот порядок публикуется в информационных каналах учебных заведений. Информация о свободных местах в школах, а также ее обновление в электронной системе будут доступны для всех жителей Вильнюса на странице svietimas.vilnius.lt.

Подробнее о других изменениях – на странице vilnius.lt/lt/.

Что важно знать при заполнении заявления

При заполнении заявления можно выбрать три учебных заведения. Однако очень важно обратить внимание на несколько деталей. Одна из трех выбранных школ обязательно должна относиться к задекларированному месту жительства. Кроме того, все школы должны быть перечислены в приоритетном порядке – начиная с той, попасть в которую хотелось бы больше всего. Например, если вам хотелось бы, чтобы ребенок посещал школу, которая не относится к заявленному вами месту жительства, она указывается первой, а школа по месту жительства – вторым или третьим номером.

Если вы не укажете школу, к которой вы относитесь по месту жительства, система не позволит подать заявление. Проверить, какие школы положены вам по месту жительства, можно на странице maps.vilnius.lt.

Все заполненные в интернете заявления автоматически передаются во все выбранные школы, которые далее организуют прием самостоятельно.

Если школа получит столько заявлений, что они превысят предусмотренное количество учеников и классов, прием будет вестись по критериям приоритета. Например, преимущество получат: сироты, дети со специальными образовательными потребностями, дети из многодетных семей, близнецы и т.д., а также дети, задекларированное место жительства одного из родителей которых (и их самих) указано в данном районе в течение двух и более лет.

Без очереди принимаются к школу дети реэмигрантов, родители которых декларировали свой выезд из Литвы, но решили вернуться и предоставили все необходимые документы. Есть такая возможность и у детей иностранных граждан, детей сотрудников дипломатического корпуса.

Предварительные списки приема в школы будут доступны родителям в начале июня на интернет-страницах школ. Родители также будут информированы о зачислении в электронном виде, появится информация и в системе регистрации.

Если у вас возникнут вопросы, ответ на них можно найти на странице svietimas.vilnius.lt/. Можно также обратиться в Центр обслуживания клиентов по тел. 1664 или по электронной почте mokyklos@vilnius.lt.

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