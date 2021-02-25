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С 1 марта начинается регистрация учеников в Клайпедские школы

Автор Анжелика Орлёнок 110
С 1 марта начинается регистрация учеников в Клайпедские школы

Клайпедское самоуправление сообщает, что с 1 марта стартует электронная регистрация в школы портового города на новый учебный год. Заявления в электронной форме можно будет подавать до 3 мая.

Регистрация на обучение в 2021-2022 учебном году проводится на странице Клайпедского городского самоуправления в разделе Priėmimas į mokyklas, “Прием в школы” по такому графику:

  • с 1 марта, 10 час. – в 9-е классы (I классы гимназий);
  • со  2 марта, 10 час. – в 10 – 12 классы (II – IV классы гимназий);
  • с 3 марта, 10 час. – в 1-е классы;
  • с 5 марта, 10 час. – во 2 – 4 и 6 – 8 классы;
  • с 8 марта, 10 час. – в 5-е классы.

Заявления в информационной системе регистрируются при поступлении в школу, при ее смене или при переходе в той же школе на программу более высокого уровня: с предшкольного на программы начального образования (в 1-й класс), с начального на основные программы обучения (в 5-й класс), с основного на программу среднего образования (в 11-й класс).

Заявления на обучение в муниципальных школах могут регистрировать в системе все граждане Литовской Республики, независимо от их заявленного места жительства, а также лица, имеющие разрешение на временное или постоянное проживание в Литве.

При заполнении заявки есть возможность выбирать три учебных заведения, однако одна из выбранных школ обязательно должна относиться к задекларированному месту жительства. Заранее выяснять, какая школа ближе всего к дому, необязательно – система сама сгенерирует эти данные. Важно, чтобы школы были перечислены в порядке приоритета, начиная с той, учиться в которой хотелось бы больше всего.

Лица, проживающие на территориях других самоуправлений, также могут свободно выбирать не более трех муниципальных школ (“прикрепленных” школ для данной группы лиц нет), они будут приниматься в школы на свободные места.

Если в период основного приема человек не попадет ни в одну из выбранных школ, во в системе можно будет скорректировать заявление и выбирать другие школы, в которых остались свободные места.

Желательно запомнить даты проведения оценки мотивации в школах. Известно, что в некоторых школах города проводится отбор поступающих (например, в гимназии Ąžuolyno, Vėtrungės, Vydūno), во время которого ученик должен выполнить поставленные задания. Даты проведения оценки мотивации будут утверждены до 1 марта. Они будут опубликованы на страницах самоуправления Клайпеды и самих школ.

Родители будут уведомлены о зачислении в начале июня по электронной почте, указанной в системе при заполнении заявления. Решение также можно будет увидеть в системе.

Лица, выбравшие школы, включенные в систему, должны будут предоставить документы о приеме в школы не позднее чем в течение 10 календарных дней.

Подробнее о поступлении в школы можно узнать здесь. Дополнительная информация – по телефону 8 (46) 39 61 35 или по электронной почте jovita.jankauskiene@klaipeda.lt.

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