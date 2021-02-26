С 1 марта общественный транспорт столицы будет ходить чаще

C 1 марта в Вильнюсе меняется расписание общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы будут курсировать чаще, чтобы избежать толчеи в часы пик. Это коснется практически всех автобусов и троллейбусов в столице.

Предусмотрены следующие изменения движения общественного транспорта:

Меняются расписания автобусов маршрутов 1G , 2G, 3G, 4G, 5, 7, 10, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 43, 50, 53, 55, 59, 62, 63, 66, 68, 69, 75, 76 и всех троллейбусов.

Автобусы 75 маршрута и троллейбусы 18 маршрута по рабочим дням в утренние и вечерние часы пик будут курсировать чаще. Троллейбусы 18 маршрута будут чаще курсировать и по выходным.

Автобусы 1G , 2G, 3G маршрутов и троллейбусы 17 маршрута по рабочим дням в утренние и вечерние часы пик, а также днем, будут курсировать чаще.

Автобусы 5 и 25 маршрутов по рабочим дням во время утренних часов пик будут курсировать чаще.

Расписание автобусов 7, 10, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 43, 50, 53, 55, 59, 62, 63, 66, 68, 69, 76 изменится с целью обеспечить пунктуальность общественного транспорта, при появлении новых остановок и в соответствии с предложениями и пожеланиями пассажиров.

Напоминается, что временно не будут курсировать автобусы 65, 88, 89 маршрутов и троллейбусы 3, 14, 15, 20, 21 маршрутов.

Новые расписания с 26 февраля доступны на странице www.judu.lt, в приложениях Trafi, m.Ticket. Поинтересоваться изменениями можно и по телефону 8 5 210 7050. На самих остановках расписания пока меняться не будут.

Кроме того, с 1 марта автобусы 32 маршрута будут останавливаться на вновь оборудованной остановке общественного транспорта Garbės, которая находится на ул. Zujūnų, на территории Вильнюсского района.