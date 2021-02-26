Новости Самоуправления Социальная информация

С 1 марта общественный транспорт столицы будет ходить чаще

Автор Анжелика Орлёнок 13
С 1 марта общественный транспорт столицы будет ходить чаще

C 1 марта в Вильнюсе меняется расписание общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы будут курсировать чаще, чтобы избежать толчеи в часы пик. Это коснется практически всех автобусов и троллейбусов в столице. 

Предусмотрены следующие изменения движения общественного транспорта:

  • Меняются расписания автобусов маршрутов  1G, 2G, 3G, 4G, 5, 7, 10, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 43, 50, 53, 55, 59, 62, 63, 66, 68, 69, 75, 76 и всех троллейбусов.
  • Автобусы 75  маршрута и троллейбусы 18 маршрута по рабочим дням в утренние и вечерние часы пик будут курсировать чаще. Троллейбусы 18 маршрута будут чаще курсировать и по выходным.
  • Автобусы 1G, 2G, 3G маршрутов и троллейбусы 17 маршрута по рабочим дням в утренние и вечерние часы пик, а также днем, будут курсировать чаще.
  • Автобусы 5 и 25 маршрутов по рабочим дням во время утренних часов пик будут курсировать чаще.
  • Расписание автобусов 7, 10, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 43, 50, 53, 55, 59, 62, 63, 66, 68, 69, 76 изменится с целью обеспечить пунктуальность общественного транспорта, при появлении новых остановок и в соответствии с предложениями и пожеланиями пассажиров.
  • Напоминается, что временно не будут курсировать автобусы 65, 88, 89 маршрутов и троллейбусы 3, 14, 15, 20, 21 маршрутов.

Новые расписания с 26 февраля доступны на странице www.judu.lt, в приложениях Trafi, m.Ticket. Поинтересоваться изменениями можно и по телефону 8 5 210 7050. На самих остановках расписания пока меняться не будут.

Кроме того, с 1 марта автобусы 32 маршрута будут останавливаться на вновь оборудованной остановке общественного транспорта Garbės, которая находится на ул. Zujūnų, на территории Вильнюсского района.

 

Метки:

Актуальные новости

В виртуальном Рождественском городке не хватает посетителей

В виртуальном Рождественском городке не хватает посетителей

Автор RUSRADIO LT
Особое внимание полиции - самоуправлениям с высокой заболеваемостью

Особое внимание полиции – самоуправлениям с высокой заболеваемостью

Автор RUSRADIO LT
Laisvas kelias

Литва в иностранных СМИ

Автор RUSRADIO LT
Безопасность. Островецкая АЭС

Безопасность

Автор RUSRADIO LT

Позитивная новость из Шяуляй

Автор RUSRADIO LT
Планируется, что субсидии станут выше, а пособия получат не все

Планируется, что субсидии станут выше, а пособия получат не все

Автор Анжелика Орлёнок
Netflix создал таймер сна, который позаботится о заснувших зрителях

Netflix создал таймер сна, который позаботится о заснувших зрителях

Автор RUSRADIO LT
Власти планирую как можно скорее вернуть детей в школы. В связи с этим,  идет тестирование учителей на антитела.

Власти планируют как можно скорее вернуть детей в школы

Автор RUSRADIO LT

Плановые прививки во время карантина. Со следующего года – и в аптеках

Автор RUSRADIO LT