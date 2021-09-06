Безопасность Это интересно

С 1 октября останется только один номер Службы спасения – 112

Автор Евгений Русаков
С 1 октября останется только один номер Службы спасения &#8211; 112

С 1 октября этого года старые номера служб спасения не будут использоваться. В частности, речь идёт о номерах 01, 101, 011, 02, 102, 022, 03, 103 и 033. Позвонив на эти номера до 31 марта 2022 года, вы услышите сообщение автоответчика о том, что необходимо звонить по общему номеру 112. С 1 апреля все эти номера будут полностью и навсегда отключены.

Согласно решению Правительства Литвы, с 1 октября этого года останется один-единственный номер Службы спасения – 112. Девять старых номеров, при помощи которых можно было вызвать пожарных-спасателей, полицию или скорую помощь, всё время вносили большую путаницу. По словам специалистов, в стрессовой ситуации очень сложно вспомнить, куда и по какому номеру нужно звонить. В свою очередь, один общий номер запомнить намного легче.

Помимо этого у короткого номера 112 есть много преимуществ. Прежде всего, звонить в Службу спасения можно без SIM-карточки. Кроме того, звонок на этот номер операторы осуществляют вне очереди. При звонке также автоматически определяется точное географическое местоположение звонящего. Всё это помогает более оперативно отреагировать на звонок о помощи.

Источник

Метки:

Актуальные новости

Пыль Сахары достигла Литвы

Пыль Сахары достигла Литвы

Автор Эвелина Никанорова
Ужесточается проверка прибывающих в Литву

Ужесточается проверка прибывающих в Литву

Автор Евгений Русаков
302842 641340505892788 1369115398 N 580x460

В каунасском транспорте пока не будет ограничений

Автор RUSRADIO LT
Алгоритм поведения в экстремальной ситуации

Алгоритм поведения в экстремальной ситуации

Автор Эрнест Алесин
Карантин продлен до 31 января. Вводятся более строгие ограничения со среды 16 декабря

Карантин продлен до 31 января. Вводятся более строгие ограничения со среды 16 декабря

Автор RUSRADIO LT
Жители столицы были напуганы дымом над городом

Жители столицы были напуганы дымом над городом

Автор Анжелика Орлёнок
Pexels Pixabay 50987 580x426

Растет число бесконтактных платежей банковскими карточками

Автор RUSRADIO LT
Виртуальный полицейский патруль начал свою работу

Виртуальный полицейский патруль начал свою работу

Автор RUSRADIO LT
Australija Niokoja Misku Ir Krumynu Gaisrai 82784381 580x460

Статистика пожаров. Как сделать так, чтобы избежать таких случаев

Автор RUSRADIO LT