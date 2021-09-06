С 1 октября останется только один номер Службы спасения – 112

С 1 октября этого года старые номера служб спасения не будут использоваться. В частности, речь идёт о номерах 01, 101, 011, 02, 102, 022, 03, 103 и 033. Позвонив на эти номера до 31 марта 2022 года, вы услышите сообщение автоответчика о том, что необходимо звонить по общему номеру 112. С 1 апреля все эти номера будут полностью и навсегда отключены.

Согласно решению Правительства Литвы, с 1 октября этого года останется один-единственный номер Службы спасения – 112. Девять старых номеров, при помощи которых можно было вызвать пожарных-спасателей, полицию или скорую помощь, всё время вносили большую путаницу. По словам специалистов, в стрессовой ситуации очень сложно вспомнить, куда и по какому номеру нужно звонить. В свою очередь, один общий номер запомнить намного легче.

Помимо этого у короткого номера 112 есть много преимуществ. Прежде всего, звонить в Службу спасения можно без SIM-карточки. Кроме того, звонок на этот номер операторы осуществляют вне очереди. При звонке также автоматически определяется точное географическое местоположение звонящего. Всё это помогает более оперативно отреагировать на звонок о помощи.

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