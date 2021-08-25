С 1 сентября изменится расписание общественного транспорта

С 1 сентября, с возвращением детей в школу, возрастает пассажиропоток. Меняется и расписание общественного транспорта столицы. По основным маршрутам пустят больше автобусов и троллейбусов, появятся и некоторые новые маршруты.

Сообщается, что с 1 сентября в Вильнюсе изменится расписание всех скорых автобусов (1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G), всех троллейбусов, а также автобусов маршрутов 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 43, 46, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 76, 82, 87, 88, 114, 115, 116.

Для удобства пассажиров с 1 сентября возобновляются поездки троллейбусов двух маршрутов:

По рабочим и выходным дням будут курсировать троллейбусы 3-го маршрута;

По рабочим дням в часы пик будут курсировать троллейбусы 15-го машрута.

С сентября будет курсировать и прямой автобусный маршрут №69. Этот маршрут спланирован таким образом, чтобы жителям Байору Калвос было удобно попасть в учебные заведения на ул. С. Станявичяус.

Подробнее обо всех изменениях можно узнать на страницах judu.lt или vilniausviesasistransportas.lt, а также в мобильных приложениях m.Ticket, Trafi или по телефону 85 210 7050. На остановках общественного транспорта информацию об осеннем расписании планируют обновить до 10 сентября (включительно).

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