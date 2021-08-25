Дороги

С 1 сентября изменится расписание общественного транспорта

Автор Анжелика Орлёнок 2
С 1 сентября изменится расписание общественного транспорта

С 1 сентября, с возвращением детей в школу, возрастает пассажиропоток. Меняется и расписание общественного транспорта столицы. По основным маршрутам пустят больше автобусов и троллейбусов, появятся и некоторые новые маршруты.

Сообщается, что с 1 сентября в Вильнюсе изменится расписание всех скорых автобусов (1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G), всех троллейбусов, а также автобусов маршрутов 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20,  21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 43, 46, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 76, 82, 87, 88, 114, 115, 116.

Для удобства пассажиров с 1 сентября возобновляются  поездки троллейбусов двух маршрутов:

  • По рабочим и выходным дням будут курсировать троллейбусы 3-го маршрута;
  • По рабочим дням в часы пик будут курсировать троллейбусы 15-го машрута.

С сентября будет курсировать и прямой автобусный маршрут №69. Этот маршрут спланирован таким образом, чтобы жителям Байору Калвос было удобно попасть в учебные заведения на ул. С. Станявичяус.

Подробнее обо всех изменениях можно узнать на страницах judu.lt или vilniausviesasistransportas.lt, а также в мобильных приложениях m.Ticket, Trafi или по телефону 85 210 7050. На остановках общественного транспорта информацию об осеннем расписании планируют обновить до 10 сентября (включительно).

Источник

Метки:

Актуальные новости

За выброшенные покрышки грозит штраф

За выброшенные покрышки грозит штраф

Автор Евгений Русаков
За брошенные во дворах автомобили &#8211; штраф до 300 евро

За брошенные во дворах автомобили – штраф до 300 евро

Автор Анжелика Орлёнок
Продажа и регистрация машины &#8211; только со специальным кодом

Продажа и регистрация машины – только со специальным кодом

Автор Евгений Русаков
В мае самоуправление вывезет 37 неэксплуатируемых автомобилей

В мае самоуправление вывезет 37 неэксплуатируемых автомобилей

Автор Евгений Русаков
1502 1000 Black 580x460

Памяти погибших в дорожных происшествиях – акция «Neužgesk»

Автор RUSRADIO LT
Контроль движения более эффективен на выходных

Контроль движения более эффективен на выходных

Автор Евгений Русаков
Информация для водителей

Информация для водителей

Автор Анжелика Орлёнок
На перекрестке улиц Жирмуну и Карейвю &#8211; изменения движения

На перекрестке улиц Жирмуну и Карейвю – изменения движения

Автор Анжелика Орлёнок
Сесть за руль мотоцикла водители смогут после 6-часового курса

Сесть за руль мотоцикла водители смогут после 6-часового курса

Автор Евгений Русаков