Образование

С 1 сентября все школьники будут учиться контактным образом

Автор Евгений Русаков 1
С 1 сентября все школьники будут учиться контактным образом

Министерство просвещения Литвы объявило, что с сентября все школьники будут учиться контактным образом. Помимо этого во всех общеобразовательных учреждениях будут созданы условия для тестирования. Необходимо также подчеркнуть, что всё это будет проходить в соответствии с мерами безопасности. Если же эпидемиологическая ситуация ухудшится, Правительство Литвы решит, когда вернуться к более жёсткому сценарию.

По словам представителей Министерства просвещения, правительство будет следить за ситуацией. На основе мониторинга и после оценки ряда критериев Кабмин примет соответствующее решение. Необходимо отметить, что планка в 300 больничных коек, занятых ковид-пациентами, не будет иметь решающего значения для детских садов и общеобразовательных учреждений, а также для мероприятий по неформальному образованию детей. Специалисты ещё раз призвали детей и их родителей добровольно пройти тестирование и вакцинацию. Это необходимо для максимально безопасного возвращения детей в детсады и школы.

В случае особо сложной ситуации начальное, среднее и начальное профессиональное образование также может предоставляться контактным образом. Но при этом большинство учеников или все ученики в классе должны быть вакцинированы или регулярно проходить тестирование. В свою очередь, выпускники будут учиться контактным образом при ситуации любой сложности. К слову, ожидается, что к февралю следующего года большинство абитуриентов будет уже привито. Тем, кто не привился, будет рекомендовано регулярно проходить тестирование.

Между тем среди получающих профессиональное образование, студентов вузов и принимающих участие в неформальном образовании контактный способ обучения будет доступен только тем, кто получил прививку, переболел или регулярно сдаёт тесты.

Что же до педагогического персонала, то он должен будет пройти тестирование в соответствии с процедурами, установленными правительством. При этом тестирование не является обязательным для переболевших или привитых сотрудников. В настоящий момент полный курс вакцинации прошли более 73% работников образования.

Помимо всего прочего Министерство образования подчёркивает, что в общеобразовательных учреждениях необходимо будет соблюдать дистанцию; не смешивать классы, группы или потоки; проветривать и дезинфицировать помещения; надевать маски в помещениях и при перевозке учащихся в школьных автобусах.

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