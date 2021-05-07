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С 10 мая начнётся всеобщая поэтапная вакцинация

Автор Евгений Русаков 29

С 10 мая начнётся всеобщая поэтапная вакцинация

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис сообщил, что с 10 мая начнётся всеобщая поэтапная вакцинация, которая с 31 мая перерастёт в массовую. Конкретно с 10 мая по всей Литве будут прививать жителей возрастной группы 55+, с 17 мая – жителей группы 45+, с 24 мая – жителей группы 35+, а с 31 мая – всех жителей Литвы 16 лет и старше. Все, кто решит привиться, смогут получить любую из четырёх используемых в настоящий момент в Литве вакцин. Общая система регистрации начнёт работать с 17 мая. Более подробную информацию о регистрации можно будет найти на страницах своих самоуправлений, на сайте koronastop.lt, а также позвонив по номеру Горячей линии 1808. Между тем столичное и Йонишкское районное самоуправления сообщили, что с сегодняшнего дня они начали вакцинацию жителей возрастной группы 35+.

Эстония продлила ограничения до 16 мая

Тем временем Правительство Эстонии продлило действующие ограничения до 16 мая. В настоящее время запрещены публичные мероприятия в помещении. Заведения общепита могут обслуживать клиентов только на открытых террасах при ограниченном числе человек за одним столом. Сохраняются также ограничения на деятельность торговых предприятий и предприятий сферы услуг.

Театры и фитнес-студии в Дании возобновили работу

В свою очередь, кинотеатры, театры и фитнес-студии в Дании возобновили работу. Их посетители должны предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72 часа, подтверждение прививки или перенесённого заболевания. Также к обычному режиму обучения вернулись ученики всех школ, в том числе выпускные классы.

ЕС отменил ограничения на въезд жителей из ряда стран

А ЕС отменил ограничения на въезд жителей Израиля, Австралии, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Южной Кореи и Таиланда. В этот список включен и Китай, но только при условии, что Пекин также отменит ограничения на въезд из ЕС. Основанием послужили такие критерии, как эпидемиологическая обстановка в данных странах, принимаемые их властями меры по борьбе с пандемией, а также достоверность и доступность статистики по ситуации с коронавирусом.

Вакцину Moderna признали лучшей вакциной от коронавируса

И в заключение выпуска. Всемирный конгресс вакцин назвал препарат Moderna лучшей вакциной от коронавируса. В шорт-лист категории «Лучшая вакцина от коронавируса» также попали российская вакцина «Спутник V», препараты Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson и др. Между тем по мнению некоторых специалистов, признание вакцины Moderna лучшей вакциной – это не что иное как «экономически-политическое решение».

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