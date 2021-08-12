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С 13 по 15 августа в столице пройдёт III Вильнюсский фестиваль света

Автор Анжелика Орлёнок 10
С 13 по 15 августа в столице пройдёт III Вильнюсский фестиваль света

В столицу возвращается III Вильнюсский фестиваль света. Он начнется сегодня в 22 часа и закончится в воскресенье в час ночи. Этот фестиваль уже полюбили жители и гости столицы. В прошлые разы он проводился в честь дня рождения города и украшал Вильнюс световыми арт-импровизациями 25 января, в самое темное время года.

В этот раз из-за карантинных ограничений фестиваль перенесли на лето. Даты его проведения – выходные Жолинес, 13-15 августа.

С 13 по 15 августа в столице пройдёт III Вильнюсский фестиваль света

Литовские и зарубежные авторы инсталляций готовились к фестивалю более года. Поэтому им будет чем удивить жителей и гостей Вильнюса. Посетители увидят более 20 уникальных световых инсталляций на улицах, площадях и в скверах города. Исторические и архитектурные достопримечательности будут подсвечены по-новому, а растительность столицы станет более яркой, чем обычно.

Сегодня и завтра, в субботу, Вильнюсский фестиваль света будет ожидать посетителей с 10 вечера до 3 часов ночи. А в воскресенье, в последнюю ночь фестиваля, – до часу ночи. Это означает, что фестиваль смогут посетить даже отдыхающие, которые поспешат вернуться с морского побережья.

“Фестиваль света” освещает не только город и небо, но нередко и маршруты путешествия. Он создает впечатления и воспоминания, удивляет и дарит новый незабываемый опыт. Мы приглашаем вас скачать мобильную программу Вильнюсского фестиваля света (Vilnius Light Festival) и, руководствуясь уникальным маршрутом, посетить ночной Вильнюс”, – говорит Паулюс Юргутис, руководитель Вильнюсского культурного центра, организатора фестиваля.

Итак, чтобы вам было удобнее ориентироваться в маршруте фестиваля, чтобы с легкостью можно было найти и посетить все световые арт-объекты фестиваля, скачайте или обновите мобильное приложение праздника в App Store или Google Play.

А поскольку самый удобный способ добраться до фестиваля и вернуться домой – это общественный транспорт, в часы работы фестиваля в столице будут курсировать ночные автобусы.

С 13 по 15 августа в столице пройдёт III Вильнюсский фестиваль света

Маршрут фестиваля

Вся информация о световых инсталляциях фестиваля – по ссылке.

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