С 14 апреля возобновляет автобусное сообщение между городами Литвы

Сначала автобусы начнут курсировать между крупными городами. Автобусы начнут курсировать между крупными городами — Вильнюсом, Каунасом, Клайпедой, Шяуляй, Паневежисом и Алитусом.

«Автобусы ежедневно дезинфицируют. Перед рейсом и после него. Это делает специальный персонал, после рейса водитель дезинфицируют автобусы изнутри — подлокотники и др. Мы просим пассажиров перед тем как войти в автобус, продезинфицировать руки, антисептик находится у входа. О том, что все должны быть в масках, даже не напоминаем, это обязательно», — сказал представитель компании Kautra.