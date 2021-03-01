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С 14 марта на полгода закрывается железнодорожный переезд в Лентварисе

Автор Анжелика Орлёнок 34
С 14 марта на полгода закрывается железнодорожный переезд в Лентварисе

C 14 марта до 15 сентября будет закрыт железнодорожный переезд в Лентварисе. Об этом сообщило самоуправление Тракайского района.

Автомобильное движение будет перекрыто на ул. Вокес (от ул. Кястучё до кольца), ул. Гележинкелё (от ул. Пакальнес до кольца), ул. Фабрико (от ул. Соду до кольца). Пешеходы смогут перейти железную дорогу через пешеходный тоннель около железнодорожной станции. На улице Дзуку оборудована новая автостоянка, где люди смогут оставить машину и пройти через подземный переход к железнодорожной станции. С другой стороны свои транспортные средства можно будет оставить возле торгового центра Maxima.

Подрядчик проекта компания Tilsta берет на себя обязательства по организации перевозки детей в учебные заведения, поскольку после закрытия переезда у родителей не будет возможности на автомобиле попасть из одной части города в другую. Услуга будет предоставляться детям, которые посещают детские сады Šilas и Svajonėlė, начальную школу Лентвариса, гимназии им. Генрика Сенкевича, им. Мотеюса Шимелёниса и Versmės. Реконструкцию переезда и строительство тоннеля, согласно контракту, планируется завершить к сентябрю этого года.

Схема пешеходного и автомобильного движения на время реконструкции переезда

Схема пешеходного и автомобильного движения на время реконструкции переезда

 

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