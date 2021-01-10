С 15 января в Латвию, Литву и Эстонию – только со справкой

Чтобы обеспечить эпидемиологически безопасное передвижение и сократить распространение инфекции Covid-19 в стране, при въезде в Литву, Латвию и Эстонию нужно будет предъявить подтверждение об отрицательном результате теста на Covid-19.

Это касается как пассажиров автобусов, поездов и самолётов, так и людей, находящихся в личном транспорте. Правило вступит в силу 15 января сразу в трёх странах.

Тест должен быть сделан не раньше, чем за 72 часа до посадки в транспортное средство перевозчика или перед пересечением границы в личном транспорте.

Кто может обойтись без теста

дети до 11 лет;

получившие прививку от Covid-19;

сотрудники и члены экипажа перевозчика, моряки, следующие к месту или возвращающиеся с места действительной службы;

транзитные пассажиры, которые не покидают контролируемую зону аэродрома;

представители дипломатического корпуса.

Не нужен для пересечения границы тест и жителям приграничных зон, которые ежедневно пересекают границу для работы, учёбы и других подобных нужд и могут предоставить подтверждение занятости или учебы.

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Европейское агентство по лекарственным средствам в пятницу одобрило предложение об использовании шестой дозы вакцины Comirnaty, созданной BioNTech и Pfizer. Отныне литовские учреждения индивидуального здравоохранения, отвечающие за вакцинацию населения от болезни COVID-19, смогут использовать шестую дозу вакцины.

При доставке второй партии вакцины в медицинские учреждения одновременно были доставлены шприцы, иглы и другое оборудование для вакцинации, соответствующее необходимым критериям. Поэтому в лечебных учреждениях вакцинацию шестой дозой можно начинать без промедлений.

Согласно рекомендациям Европейского агентства по лекарственным средствам, желая из одного флакона извлечь шесть доз, следует использовать шприцы и иглы малой вместимости, общий объем которых не превышает 35 микролитров.

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Европейский союз достиг соглашения об удвоении поставок вакцины от COVID-19 производства компании BioNTech / Pfizer до 600 миллионов доз.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорит, что компании позволили дополнительно приобрести триста миллионов доз.

Moderna Европейскому Союзу также предоставит 160 миллионов доз. Таким образом, в общей сложности Сообщество получит 760 миллионов доз.

Глава представительства Европейской комиссии в Литве Арнольдас Пранцкявичюс говорит, что такое количество вакцин не только удовлетворит потребности не только жителей Европейского Союза, но и позволит поставлять вакцины в соседние страны.