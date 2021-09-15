Экология

С 16 сентября до 15 октября – строгие требования к ловле лосося

Автор Анжелика Орлёнок
С 16 сентября до 15 октября &#8211; строгие требования к ловле лосося

С завтрашнего дня и до 15 октября будут действовать более строгие требования к ловле лосося и морской форели. В настоящее время эти виды рыб мигрируют вверх по реке Нерис в более мелкие реки. Поэтому на некоторых участках рек все рыбаки – независимо от того, какую рыбу они ловят или какую наживку и снасти используют, – могут рыбачить только если у них есть карточка рыбака-любителя для ловли лосося.

Участки рек, на которых действуют требования для получения карты рыбака-любителя, перечислены в приложении 3 к Правилам любительского рыболовства во внутренних водоемах.

Карточка рыбака-любителя дает право поймать одну форель или лосося на участке реки, указанном на карточке. Если рыба выловлена в Нямунасе или в другой реке, где рыбалка не организуется (не выдается карточка рыбака-любителя), ее необходимо отпустить. Лосося или форель, выловленных в период с 1 по 15 октября, также придется отпустить. Даже если есть карточка рыбака-любителя.

Инспекторы природоохраны будут проводить рейды и проверять рыбаков. За нарушение правил рыбной ловли грозят крупные штрафы и конфискация рыболовных снастей. 

Карточки рыбака-любителя, которые выдаются на один день и стоят 2,5 евро, можно приобрести через информационную систему ALIS, портал Tiketa, терминалы Perlas, или в кассах магазинов сети Maxima.

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