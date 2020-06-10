С 17 июня карантин отменяется. Экстремальная ситуация остается

Правительство Литвы приняло решение с 17 июня не продлевать карантин. Это стало возможным потому, что уже с конца апреля в нашей стране отмечается снижение заболеваемости коронавирусом. Как отмечает Минздрав, особенно оптимистично выглядит ситуация с конца мая, и в последнее время ни одного нового случая заболевания COVID-19 не было зарегистрировано в 41 из 60 самоуправлений страны. Как отметил министр здравоохранения Аурелиюс Верига, «принимая во внимание постепенно улучшающуюся эпидемиологическую ситуацию с COVID-19 как в Литве, так и в европейских странах, предлагается отменить карантин на всей территории Литовской Республики с 17 июня». Напомним, что карантин был введен в Литве 16 марта, в последний раз он был продлен до 16 июня. При этом режим экстремальной ситуации по-прежнему остается в силе.

Остаются в силе и некоторые ограничения. Среди них — рекомендация в некоторых многолюдных местах и закрытых помещениях носить маски. Скорее всего, по-прежнему останутся ограничения на количество зрителей на массовых мероприятиях.

Правительством внесены также изменения в постановление об экстремальной ситуации, которая была объявлена в Литве 26 февраля. Указывается, что в Литву разрешается въезжать иностранцам из европейских государств, в которых за последние две недели число заболеваний коронавирусом не превышало 25 случаев на 100 тысяч жителей. Список этих государств объявляется каждый понедельник.

Список стран, из которых разрешено въезжать иностранцам, в настоящий момент включает 28 государств. По возвращении из 26 стран как литовцам, так и иностранцам, не требуется самоизоляция. На сегодняшний день запрещается въезд в Литву из Швеции, Соединенного Королевства и Португалии, а для лиц, прибывающих из Бельгии и Ирландии, обязательна 14-дневная изоляция.

В свою очередь, отмечается, что деятельность предприятий в сфере услуг, торговли, досуга и развлечений, а также предприятий общественного питания, ресторанов, кафе, баров, ночных клубов и т.д. должна осуществляться согласно условиям управления потоками людей, установленным главой по вопросам управления экстремальными ситуациями государственного уровня с соблюдением безопасной дистанции и других требований.

На заседании правительства отмечалось также, что в будущем, в случае необходимости, карантин может быть введен не по всей стране, а на отдельных ее территориях.