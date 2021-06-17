Самоуправления

С 18 по 22 июня в Литве ожидается очень жаркая погода

Автор Евгений Русаков 23
С 18 по 22 июня в Литве ожидается очень жаркая погода

Литовская гидрометеорологическая служба предупреждает, что с 18 по 22 июня в Литве ожидается сильная жара. Местами дневная температура будет достигать 30-33 градусов.

В связи с этим самоуправление Вильнюса напоминает жителям и гостям города, что в столице есть 16 стационарных и 6 мобильных пунктов, где можно освежиться и выпить воды. В ближайшее время такой пункт появится и на вильнюсском железнодорожном вокзале, а также в столичном микрорайоне Пашилайчяй.

Карту стационарных и мобильных пунктов питьевой воды можно найти здесь.

А здесь вы найдёте карту вильнюсских пляжей.

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