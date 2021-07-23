С 2022 года Мальдивы введут налог на выезд

С 2022 года все люди, улетающие с Мальдив на самолете, будут платить налог на выезд. Соответствующий указ подписал президент Мальдивской Республики Ибрагим Мохаммед Солих 11 июля.

По сообщению местного издания Raajje, с граждан Мальдив будет взиматься налог в размере $12 за вылет с острова эконом-классом, а с иностранцев — $30. Пассажиры бизнес-класса, независимо от гражданства, будут платить $60, а улетающие первым классом — $90. С привыкших путешествовать частными бортами возьмут $120.

Кроме того, люди, вылетающие из крупнейшего аэропорта на острове — Велана — должны будут отдавать $25 на развитие аэропорта.

Отвечать за сбор налогов будут авиакомпании. От уплаты освободят пассажиров с дипломатическим статусом и детей до двух лет.

На Мальдивах функционируют 17 аэропортов, четыре из которых — международные. В Республике действует аэропортовый сбор в размере $15 с пассажира.

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