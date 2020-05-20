С 22 мая в Старом городе Вильнюса — больше запретов для автомобилей

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С 22 мая в Старом городе Вильнюса появится больше запретов для автомобилей — на ул. Вильняус нельзя будет не только ездить, но и парковаться.

Столичное самоуправление информирует, что с 22 мая до 1 октября будет запрещен проезд на ул. Вильняус с ул. Исландиес. А жители в свои внутренние дворы смогут попасть только с улиц Лабдарю и Тоторю.

По улицам Вильняус и Лабдарю будет запрещен проезд для автомобилей, кроме обслуживающего транспорта. А на отрезке улицы Вильнюс между Исландиес и Вильняус, 22, будет запрещен проезд и обслуживающего транспорта.

На отрезке улицы Тоторю, между Лабдарю и Леиклос, на Лабдарю и Вильняус будет запрещена парковка автомобилей.

Также с 22 мая до 1 октября будет запрещен проезд транспорта на отрезке Аушрос Варту, между Субачяус и Базилиону, кроме обслуживающего транспорта.

Все вопросы, замечания и пожелания самоуправление столицы предлагает оставлять на сайте www.senamiestis2030.lt.