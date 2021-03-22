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С 23 марта возобновляют свою работу площадки Dėk’ui

Автор Анжелика Орлёнок 33

Завтра, 23 марта, возобновляют свою работу площадки по обмену ненужных крупногабаритных вещей DĖK`ui. На них снова можно будет оставлять ненужные вам вещи – или находить необходимые.

Первая площадка  DĖK`ui появилась еще летом 2019 года, затем в Вильнюсе было открыто еще несколько таких пунктов.

Система обмена очень простая. Вещь просто следует привезти по указанному адресу и оставить. А чтобы забрать вещь с такой площадки, надо сначала зарезервировать ее по интернету.

Учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию, потоки людей, приезжающих на площадки  DĖK`ui, будут регулироваться.

С 23 марта возобновляют свою работу площадки Dėk’ui

Площадки Dėk’ui. Sauliaus Žiūros nuotr.

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