С 24 мая начнет действовать «паспорт возможностей»

Правительство приняло решение, что с 24 мая в Литве начнет действовать «паспорт возможностей».

Он предоставит больше возможностей тем, кто вакцинировался, переболел или у кого отрицательный тест на COVID-19

В каких случаях и кто сможет пользоваться «паспортом возможностей»

– по истечении 1 недели после второй дозы Comirnaty или COVID–19 Vaccine Moderna по схеме вакцинации;

– по истечении 4 недель после получения дозы вакцины COVID–19 Vaccine Janssen;

– по истечении 4 недель после первой дозы вакцины Vaxzevria, но не позже чем после 12 недель;

– после получения второй дозы Vaxzevria по схеме вакцинации;

– те, кто переболел COVID–19 либо диагноз был подтвержден результатами ПЦР-теста на SARS–CoV–2 или результатом теста на антигены, а после положительного результата теста прошло не более 180 дней (но не ранее, чем у человека закончился назначенный срок изоляции);

– есть отрицательный результат теста на COVID–19, выполненного не ранее чем 24 часа назад;

– дети до 16 лет.

Те, у кого имеется иммунитет к коронавирусу, и те, кто сделал тест, смогут сидеть внутри баров и кафе, принимать участие в более крупных мероприятиях, свободно пользоваться разными услугами.

Технические решения по паспорту возможностей будут представлены на следующей неделе.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.