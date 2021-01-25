С 25 января отрицательный тест на COVID-19 необходим при возвращении в Литву

С сегодняшнего дня отрицательный тест на COVID-19 и изоляция необходимы при возвращении в Литву из большинства зарубежных стран. За исключением только Греции, Финляндии и части Норвегии.

Однако тест и изоляция нужны, если человек прибыл из Осло, Викена и Ругаланда. Также отдельное внимание уделено странам, в которых обнаружены вызывающие опасение мутации коронавируса. Среди таких – Ирландия, Британия, Нидерланды, Израиль, Бразилия и Южная Африка. Приезжим из этих стран более строгая и длительная изоляция необходима даже при наличии отрицательного теста.

В целом, специалисты советуют отказаться от необязательных поездок. Перед тем как отправиться в какую-либо страну, стоит поинтересоваться, какой там установлен порядок для приезжих.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.