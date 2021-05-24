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С 25 мая запрещены полеты через территорию Беларуси

Автор Анжелика Орлёнок 41
С 25 мая запрещены полеты через территорию Беларуси

Кабинет министров Литвы с 25 мая запретил все полеты как из Литвы, так и в Литву, которые проходят через воздушную территорию Беларуси.

Авиакомпаниям придется прокладывать новые маршруты, минуя воздушное пространство Республики Беларусь. До этого момента из Литвы и обратно летало через Беларусь около 25 самолетов в день. В основном это были южные, курортные направления.

По предварительным данным, новые маршруты в обход Беларуси будут несколько длиннее, и пока не ясно, как это может сказаться на стоимости перелета.

Кроме того, МИД Литвы настоятельно рекомендует гражданам Литвы не ездить в Республику Беларусь. А тем гражданам Литовской Республики, которые уже там находятся, – покинуть страну.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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