С 28 декабря – ограничения, связанные с «паспортом возможностей»

С 28 декабря вступают в силу некоторые изменения, связанные с «паспортом возможностей». Те, у кого с момента второй вакцинации прошло более 7 месяцев, а бустерная прививка ещё не сделана, получить его не смогут.

Кроме того, с 28 декабря «паспорт возможностей» станет необходим для детей в возрасте с 12 лет.

С 28 декабря в Литве работники, которые привились от коронавируса более 210 дней назад, должны либо привиться бустерной дозой, либо регулярно тестироваться. Об этом сообщает Минздрав. Тестироваться не надо тем, кто переболел, если со дня получения подтверждения о заболевании с помощью ПЦР-теста не прошло 210 дней. Тестироваться не надо и тем людям, которые сдали тесты на антитела, и тест дал положительный результат. Результат теста на антитела действует 2 месяца. Эти требования касаются работников сферы услуг, здравоохранения, образования и др.

Бустерной дозой в Литве уже могут прививаться и те люди, с момента вакцинации которых прошло лишь три месяца. Такое решение было принято, чтобы повысить эффективность вакцины из-за угрозы нового штамма омикрон. В редких случаях, когда после полной вакцинации у человека по каким-то причинам не формируются антитела, по решению врача бустерной дозой можно будет привиться через 28 дней.

Что касается ограничений из-за коронавируса в праздничные дни, то, по словам министра здравоохранения, ситуация в Литве пока стабильная. При этом Арунас Дулькис отметил, что некоторые ограничения – в частности, передвижения, – всё же возможны. Всё будет зависеть от количества занятых в реанимации коек. Если количество больных в реанимациях достигнет 240 – ограничения введут. На данный момент, по словам главы Минздрава, ситуация в больницах страны позволяет не принимать жёстких мер.

Между тем, Всемирная организация здравоохранения призвала пересмотреть планы на предстоящие праздники. Задача – защититься от варианта коронавируса «омикрон», который стремительно распространяется по миру. «Лучше отменить праздник, чем потерять жизнь», – сказал глава ВОЗ.