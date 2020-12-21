Covid-19 Новости

С 28 декабря Польша введет локдаун

Автор RUSRADIO LT 18

Премьер-министр Ингрида Шимоните встретилась с с представителями неправительственных организаций, чтобы обсудить вопросы оказания помощи группам лиц, пострадавших от коронавирусной пандемии.

Цель встречи – объединить в одну группу людей, выполняющих одну и ту же работу, чтобы они могли находиться в одном поле и координировать свои действия. Чтобы они советовали премьер-министру и правительственной канцелярии, в каком направлении двигаться, указывали на какие-то существующие упущения, где требуется вмешательство правительства, – сказала пресс-атташе премьера Раса Якилайтене.

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Король Швеции Карл ХVI Густав признал провал стратегии, которую страна избрала для борьбы с коронавирусом. Глава государства назвал “ужасным” большое число смертей среди пациентов с COVID-19. В отличие от многих стран Евросоюза, шведские власти отказались от жестких ограничений во время первой волны пандемии. В королевстве подтверждено 357 466 заражений

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Польша с 28 декабря по 17 января введет локдаун в масштабах всей страны, заявил министр здравоохранения Адам Недзельский. Среди прочего в республике будут закрыты торговые центры, гостиницы и горнолыжные курорты.

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