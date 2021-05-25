Новости Отдых в Литве

С 4 июня снова начнет курсировать «Приморский экспресс»

Автор Анжелика Орлёнок 4
С 4 июня снова начнет курсировать «Приморский экспресс»

Начиная с 4 июня на море можно будет поехать и на поезде. В этом году поезд Pajūrio ekspresas («Приморский экспресс»), кроме обычных направлений – Паланга, Нида, Прейла, Пярвалка и Юодкранте — поедет еще и в  Каркле.

Билеты можно заказывать уже сейчас, поскольку тем, кто хочет поехать на море, о поездке лучше побеспокоиться заранее.

Удобство услуги «Приморский экспресс» – в следующем. Из столицы можно будет доехать на поезде, например, до Кретинги или Клайпеды. При этом до курортов довезут специальные, заранее заказные автобусы. Для поездки надо будет приобрести всего один билет. Он включает в себя и стоимость проезда на поезде, и переправа на косу, и экологический сбор. 

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Еще одна курортная новость. Дорожает паром в Смильтине. С 1 июня за пассажирский билет придется платить на 10 центов больше. Новая цена устанавливается на один год – до следующего июня, затем возможен пересмотр ценовой политики. По словам руководителей компании Smiltynės perkėla, подорожание билетов не связано с карантинными убытками или со строительством нового парома. Тарифы ежегодно устанавливает Совет по ценам и энергоконтролю. 

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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