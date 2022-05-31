С чего начать похудение? Как отказаться от сахара?

Вот и заканчивается весна. Те, кто мечтал похудеть к лету, могут становиться на весы и оценивать, получилось это сделать или нет. Ну а тем, кто пока не справился с задачей, можно попробовать начать с отказа от сахара. Как это сделать?

Серотонин, сахар и спорт

Первым делом надо понять, что употребление сахара – это психологическая зависимость. Нам хочется побаловать себя чем-то вкусненьким. А иногда даже кажется, что без сладкого не получится справиться с нагрузкой по работе. И в этом есть большая доля правды. Сахар – быстрые углеводы – самый простой способ повысить уровень серотонина, «гормона удовольствия». С его помощью мы справляемся с раздражением и хандрой. Однако чем чаще мы будем спасаться от проблем с помощью сладостей, тем все больше и больше будем становиться зависимыми от них.

А между тем серотонин вполне можно получить и другим способом. Например, найти время для занятий своим любимым делом, хобби. Или наконец включить в свой распорядок дня занятия спортом.

Правильное питание

Для того чтобы наш организм не тосковал по глюкозе и не требовал от нас постоянно «заправляться» сладостями, надо продумать свой распорядок и рацион питания. Самым правильным будет не допускать чувства голода, из-за которого могут случаться срывы. Рекомендуется питаться не менее 4-5 раз в день небольшими порциями. А удержаться от перекусов получится, если с самого утра поесть белковых продуктов, которые надолго помогут почувствовать сытость. Это, например, сыр, рыба, творог и другие.

Никаких плюшек

Самый простой совет, как избегать сахара – это вообще не покупать конфеты, печенье, шоколад, булочки и др. А место быстрых углеводов пусть лучше заменят сложные. Это цельнозерновые каши, бобовые, овощи (помидоры, кабачки, морковь, лук, баклажаны, капуста), изделия из муки грубого помола и т.д. Но включать их в рацион лучше всего в первой половине дня. И очень здорово было бы перестать пить чай или кофе с сахаром.

Фрукты – наше все

Сейчас самое удачное время, чтобы отучить себя от сахара и приучить к здоровой его замене. Фрукты не так значительно повышают уровень глюкозы в крови, но при этом полностью удовлетворяют потребность организма в сладком. А еще очень важно обнаружить и исключить из своего рациона «коварный» сахар. Тот, который содержится в газировке, кетчупе, соках и т.д.

Ну и, наконец, чтобы не мучить себя и не страдать от угрызений совести, лучше к переменам подходить постепенно. И сделать новые привычки частью своей новой здоровой жизни.