С четверга, 1 июля, в Литве закончится карантин

С 1 июля в Литве закончится карантин. При этом чрезвычайная ситуация, как и часть ограничений, останутся в силе. По словам министра здравоохранения Литвы Арунаса Дулькиса, пострадавший от карантина бизнес и в дальнейшем будет получать субсидии. «Паспорт возможностей» можно будет использовать на более крупных массовых мероприятиях. Помимо этого остаётся требование о предварительной регистрации на мероприятия и о приобретении билетов электронным образом. В группах детского неформального образования может принимать участие не более 30 детей. По-прежнему будет осуществляться строгий контроль на пограничных пунктах. По сути, никаких особенных послаблений с 1 июля не предусматривается.

Исландия – первая страна ЕС, отменившая все ограничения

Исландия стала первой европейской страной, полностью отменившей все внутренние ограничения, введённые для борьбы с распространением коронавируса. На сегодняшний день по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19 уже получили 87% взрослого населения Исландии. А около 60% исландцев привились полностью.

Волонтёрам, которые будут работать на Олимпиаде, предложат вакцинироваться

70 тысячам волонтёров, которым предстоит работа на Олимпийских играх в Токио, предложат вакцинироваться от коронавируса. Некоторые из добровольных помощников уже вакцинированы. Между тем в оргкомитете Игр эту информацию никак не комментируют.

Немецкий футболист Робин Госенс сомневается, что стоит увеличивать число зрителей на лондонском «Уэмбли»

Защитник сборной Германии по футболу Робин Госенс поставил под сомнение решение УЕФА о дальнейшем увеличении числа зрителей на лондонском стадионе «Уэмбли», где пройдут матчи плей-офф и финал чемпионата Европы по футболу. Если за поединком сборной Италии и Австрии следили 21,5 тыс. зрителей, то 29 июня, когда в рамках 1/8 финала сыграют сборные Англии и Германии, трибуны 90-тысячного стадиона могут быть заполнены наполовину. Начиная с полуфинала разрешённое число болельщиков составит 60 тыс. человек. При этом число новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании растёт из-за распространения дельта-варианта. По словам футболиста, спортсмены в значительной степени изолированы и находятся в безопасности. Но если оценивать общую картину, то дальнейшее увеличение числа зрителей совсем не оправдано.