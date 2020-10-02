Listen to «С Днем полиции! Поздравление министра внутренних дел Риты Тамашунене» on Spreaker.

С Днем полиции!

Сегодня в нашей стране отмечается один из самых важных праздников — День Ангелов-хранителей – День Полиции. Традиции этого праздника зародились 2 октября 1921 года, когда его впервые отметили в Каунасе, а официально этот праздник был объявлен в 1925 году. Уже много лет в этот день проходят торжественные молебны, вручаются награды, проводятся культурные и спортивные мероприятия. С поздравлением к сотрудникам полиции обратилась министр внутренних дел Рита Тамашунене:

“Уважаемые сотрудники полиции, поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю верной и безопасной службы, успешной борьбы с преступностью, крепкой дружбы с удачей и, конечно же, — ярких звезд на погонах! Вы — надежная опора, поддержка миллионов граждан. Благодарю вас за труд и отдачу, желаю легких рабочих будней, достатка и профессионального роста. А также, пользуясь случаем, благодарю вас за работу во время пандемии коронавируса, особенно во время карантина. Это были тяжелые дни, так как приходилось принимать непростые решения, выполнять трудные служебные обязанности и защищать все наше общество. Отдельное вам спасибо — и с праздником!”.

Коллектив RUSRADIO LT присоединяется к поздравлениям и передает самые искренние пожелания всем сотрудникам полиции!