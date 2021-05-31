С июля в Литве вырастут цены на электричество и газ.

Служба по энергоконтролю установила, что с середины года пользователям со стандартным планом придется платить за киловатт-час электричества на цент больше – примерно 15 центов. Газ для приготовления пищи подорожает на четверть – с 50 до 63 центов за кубометр.

Для тех, кто использует газ и для отопления жилья, цена вырастет с 28 до 41 цента, а для потребляющих еще больше газа – с 26 до 39 центов за кубометр.

Цены на электричество и газ повышаются в связи с подорожанием сырья на международных рынках.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.