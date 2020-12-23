Бизнес Новости

С января вступит в силу право иностранцам получать статус так называемого электронного резидента

Автор RUSRADIO LT 22
С января вступит в силу право иностранцам получать статус так называемого электронного резидента

Данный статус позволит им пользоваться электронными услугами в Литве, а именно: учреждать компании, открывать счета в банках или декларировать налоги. Однако, до вступления в силу, будет назначена величина сборов государства за эти услуги.

Правительство предложило установить цену – 90 евро. Данная сумма включает и принятие заявки, и предоставление средств для электронной идентификации человека. Предполагается, что количество желающих стать электронных резидентом будет расти, вместе с ростом количества предоставляемых в интернете услуг.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt

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