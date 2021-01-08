С каких автомобилей не взимается налог на выбросы СО2

Налог на регистрацию автомобилей, который рассчитывается в зависимости от выбросов CO2, больше не взимается с транспортных средств, оборудованных для людей с ограниченными возможностями.

Это исключение вступило в силу в этом году.

Налог не будет взиматься с автомобилей, которым присвоены специальные коды SH или SV. Есть и другие исключения, когда не нужно платить регистрационный сбор. Налог не распространяется на временно зарегистрированные автомобили, выезжающие из Литвы, а также на исторические автомобили, которым были выданы соответствующие номерные знаки.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.