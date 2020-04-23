Listen to «С мая — важные изменения на перекрестке Лепкальне» on Spreaker.

По сообщению столичного самоуправления, с 4 мая по 9 августа ожидаются глобальные изменения на территории перекрестка Лепкальне, Жирню и Минского шоссе, а также вокруг него. Там начнутся работы по реконструкции перекрестка, и по этой причине будут перекрываться целые полосы, устанавливаться временные перекрестки и дороги.

Новые соединения будут начинаться на ул. Жирню и тянуться до Минского шоссе, где соединятся со временным перекрестком, и таким образом помогут безопасно объехать ремонтные работы. Ул. Лепкальне также будет соединяться с перекрестком Минского шоссе временной дорогой.

Два новых кольцевых перекрестка помогут распределить транспорт и вокруг Кальненай, Науйининкай и Расу. Для безопасности будут установлены временные пешеходные переходы.

Городской транспорт маршруты менять не будет. Но появятся новые автобусные остановки — обратите внимание.

Уже к сентябрю, судя по проекту, там будет “сказка, а не дорога”, но пока придётся потерпеть.