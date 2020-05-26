Listen to «С начала июня открываются отделения “Содры”» on Spreaker.

Как мы уже рассказывали в эфире, некоторые государственные организации в ближайшие дни возобновят обслуживание клиентов не только по телефону, но и в офисах. При этом, как подчеркивают представители этих служб, вынужденная изолированность в период карантина выражалась только физически. В самой же деятельности, например, “Содры” нагрузка в предыдущие несколько месяцев была даже выше, чем в прежние годы. Ведь поскольку выплачивалось огромное количество пособий, каждое из них специалист должен был обработать и подготовить к выплате. При этом речь идет не только о пособиях по безработице. У нас в эфире — представитель “Содры” Саулюс Ярмалис. Здравствуйте!

— Здравствуйте. По поводу карантина — конечно, увеличилось количество людей, которые получают пособие из-за болезни. Но большее число этих пособий — не из-за того, что люди болеют, а из-за того, что они должны присматривать своих малолетних детей из-за карантина. Мы выплачиваем около 60 тысяч этих пособий для родителей. Это значит, что 50-60 тысяч родителей может быть дома с детьми и получать пособия от “Содры”. Конечно, никогда раньше таких чисел получателей пособий не было. Хотя детские сады уже открыты, но они не работают в полном объеме, и родители могут решать. Если они хотят остаться и думают, что это безопаснее для их здоровья, они могут остаться с детьми дома и получать пособие. А если они уже хотят, они могут вести детей в детский сад и возвращаться на работу. А со школами — поскольку школы некоторые открылись, но почти все школы будут заканчивать этот год дистанционно. Но это значит, что дети останутся еще дома, и родители тоже могут остаться с детьми дома. Но когда школьный год закончится,тогда закончатся и пособия.

— А каков размер этих пособий?

— Размер этих пособий, когда родитель присматривает за ребенком дома, составляет 65% бывшей зарплаты. И если мы смотрим, сколько люди получают на руки, это означает, что 85% на руки.

— В ближайшие дни вы снова начинаете обслуживать клиентов в своих офисах.

— Мы начинаем снова обслуживать клиентов в своих подразделениях с 1 июня. Это важно, потому что есть люди, которые очень хотят прийти к нам, поговорить лично, можно так сказать. Очень важно знать, что с 1 июня мы будем обслуживать в своих отделах тех клиентов, которые будут регистрироваться заранее на нашем веб-сайте. Им будет назначено время прибытия, без регистрации клиент не будет принят. Мы должны следить тоже за рисками, мы не можем рисковать ни клиентами, ни своими сотрудниками, и из-за этого мы будем обслуживать поменьше клиентов.