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С начала вакцинирования получено 2579 сообщений о реакциях

Автор RUSRADIO LT 24
В понедельник в Паневежисе откроется центр вакцинации от коронавируса

По сообщению Службы по контролю за лекарственными средствами, в Литве за четыре месяца вакцинации получено 2579 сообщений о нежелательных реакциях на вакцины. Это составляет 0,27% от общего количества вакцинированных. 

В основном вакцинированные жаловались на боль в месте укола, покраснение. Фиксировались также головная и мышечная боль, озноб, повышенная температура тела и другие незначительные последствия. Женщины чаще сообщали о нежелательных реакциях, чем мужчины. Возраст людей, которые чувствовали какие-либо последствия прививки, варьируется от 19 до 90 лет. В основном недомогание проходило в течение одного-двух дней. 

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Напоминаем, что согласно плану Минздрава по поэтапной вакцинации населения страны, с сегодняшнего дня начинается  вакцинация людей из возрастной группы 55+.

  • с 17 мая начнут прививать группу 45+,
  • с 24 мая — людей в возрасте 35+,
  • с 31 мая стартует массовая вакцинация, когда привиться смогут все жители Литвы старше 16 лет. 

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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