Новости Самоуправления

С началом оттепели возможны различные инциденты

Автор RUSRADIO LT 26

В Вильнюсе, в тоннеле на ул. Гележинио Вилко из-за затопления электропривода и щита управления отключилось искусственное освещение.

Пока шли работы по устранению поломки, в тоннеле было подключено аварийное освещение. Причины инцидента выясняются.

Специалисты отмечают, что с началом оттепели подобные поломки освещения улиц могут участиться. Горожан приглашают сообщать об инцидентах, а водителей – сохранять бдительность.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

Метки:

Актуальные новости

Масочный режим может быть смягчен

Масочный режим может быть смягчен

Автор RUSRADIO LT

Клайпедские рыбаки готовят снасти для ловли корюшки

Автор RUSRADIO LT
В Нью-Йорке жильцы дома вручили уборщице ключи от пентхауса в благодарность за 20 лет чистоты

Жильцы дома подарили пентхаус уборщице, которая 20 лет прибирала их квартиры

Автор RUSRADIO LT
Олимпиада в Токио

На Олимпийских играх в Токио выдадут 150 тысяч презервативов

Автор Эвелина Никанорова
Как специалисты советуют встречать Рождество и Новый год

Как специалисты советуют встречать Рождество и Новый год

Автор RUSRADIO LT
Леди Гага выпустит собственное печенье

Леди Гага выпустит собственное печенье

Автор Эвелина Никанорова

ЦИК напоминает, что надо сообщать о смене места жительства

Автор RUSRADIO LT
statuetki

Лучшие вильнюсцы получат награду

Автор RUSRADIO LT
Lazdynų Ryto bendruomenė представила 4 пешеходных маршрута по Лаздинаю

Lazdynų Ryto bendruomenė представила 4 пешеходных маршрута по микрорайону Лаздинай

Автор RUSRADIO LT