С началом оттепели возможны различные инциденты

В Вильнюсе, в тоннеле на ул. Гележинио Вилко из-за затопления электропривода и щита управления отключилось искусственное освещение.

Пока шли работы по устранению поломки, в тоннеле было подключено аварийное освещение. Причины инцидента выясняются.

Специалисты отмечают, что с началом оттепели подобные поломки освещения улиц могут участиться. Горожан приглашают сообщать об инцидентах, а водителей – сохранять бдительность.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.