С нового года изменятся некоторые цены на электричество и газ

В частности, жители страны, которые используют газ для приготовления пищи, за кубометр будут платить не 47, а 50 центов.

Для средних потребителей цена на газ не изменится, а для самых крупных потребителей кубометр подешевеет на один цент – до 26.

Электричество для людей, использующих «Стандартный план», подорожает на цент – до 14 центов за кВт/ч. Служба регулирования энергетики напоминает, что сегодня – последний день, когда следует задекларировать количество использованного газа и электричества за декабрь, а заплатить по действующим сейчас тарифам можно до конца января.

Для опоздавших будут применены уже новые расценки.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.