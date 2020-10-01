Listen to «С нового года курить на балконах будет запрещено» on Spreaker.

Сейм запретил курить на балконах, террасах и лоджиях многоэтажек, если хотя бы один житель дома этим недоволен. Этот порядок вступает в силу с нового года. У критиков возникает вопрос – кто и каким образом будет контролировать курильщиков на балконах. Предусмотрено, что информировать жителей о запрете должны администратор здания, сообщество жителей дома или самоуправление.

Помимо этого, принятые поправки запрещают курить во время спортивных и прочих мероприятий, которые проводятся на открытом пространстве. Также запрещается курение на закрытых остановках общественного транспорта, детских игровых площадках и за столиками уличных кафе, за исключением специально отведенных для этого мест.