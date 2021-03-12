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С осени поездки на поезде можно будет планировать при помощи мобильного приложения

Автор Анжелика Орлёнок 40
С осени поездки на поезде можно будет планировать при помощи мобильного приложения

Компания LTG Link сообщила, что уже с этой осени билеты на поезд можно будет покупать через мобильное приложение, а также на страницах обновленного сайта и в автоматах по продаже билетов на вокзалах. 

Компания подписала соглашение о внедрении новой системы продажи билетов с предприятием Fortevento и эстонской компанией Turnit.

Покупать билеты будет намного удобнее и быстрее, – говорит Линас Баужис, глава компании LTG Link. – Проще станет и планирование путешествий: на личной страничке можно будет хранить приобретенные билеты, просматривать данные о своих поездках, получать уведомления о важных изменениях, пользоваться специальными предложениями, участвовать в программе для лояльных клиентов и пользоваться другими привилегиями. 

“В будущем мы планируем интегрировать в мобильное приложение и другие виды транспорта, чтобы клиент мог спланировать поездку от двери до двери – и с одним билетом”, – отметил Линас Баужис.

Отметим, что системами, разработанными эстонской компанией Turnit, пользуются более 40 операторов пассажирских перевозок. В их числе – такие компании, как Nettbuss, Eurolines, Transdev, Lux Express, Isilines, Slovak Lines и другие.

 

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