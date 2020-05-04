С парковкой в столице — не все в порядке

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Служба спецрасследований провела аудит документов, касающихся парковки автомобилей в столице, и обнаружила ряд нарушений. Как считают специалисты Службы, ряд пунктов можно интерпретировать по-разному, и их нужно исправлять.

Служба отмечает, что нет четкого регламента, как назначаются цены за парковку в Вильнюсе. Почему у некоторых парковок желтая зона, а других, отвечающих тем же критериям, — зеленая.

По утверждению Службы, во многих местах в столице нет парковочных автоматов, и по этой причине жителям не раздаются льготные годовые абонементы для парковки автомобиля. Из-за этого в многоквартирных новостройках жители вынуждены пользоваться частными парковками, а самоуправление недополучает доходы.

Утверждается также, что при выдаче разрешений на парковку со стороны самоуправления не указывается госномер автомобиля, и люди начинают хитрить и обманывать самоуправление. Жители, которые зарегистрированы в центре, получают разрешение на парковку автомобиля, а пользуется разрешением совершенно другой автомобилист, который там не живет.

Служба спецрасследований раскритиковала оставленную брешь в правилах, когда новострой может быть официально завершен, но при этом парковочные места возле новостроек так и не созданы. Указывается, что в правилах существует механизм, когда за недостроенную парковку можно выплатить компенсацию, и не создавать парковочные места либо продать эти места частникам.

Служба спецрасследований направила в самоуправление предложение, как исправить ситуацию с парковочными местами в столице. Теперь в течение двух недель должна последовать реакция со стороны вильнюсских властей.