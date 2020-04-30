С первого мая начнут работать уличные детские сады

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Как сообщает Национальный центр общественного здоровья, с 1 мая начнут работать уличные детские сады.

До настоящего времени правилами было установлено, что уличные детсады могут быть лишь там, где имеется сад в закрытом помещении. Сейчас же разрешено открывать детсады именно уличного профиля. Но при этом существует ряд четких ограничений.

Площадка детсада должна быть оборудована таким образом, чтобы защитить детей от ветра, дождя и прямых солнечных лучей.

Должны быть туалет, надлежащие предметы личной гигиены и возможность согреться в холодное время.

Если детский отдых и сон организуются на открытом воздухе, каждому ребенку должно быть предоставлено место и индивидуальный инвентарь, соответствующий погодным условиям (коврик, спальный мешок, одеяло, коляска, люлька и т.д.).